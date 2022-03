Verkehrskontrollen – 3 Fahrer unter Drogeneinwirkung

/04.03.2022) wurden im Rahmen von Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Wittlich mehrere Fahrzeugführer unter Drogeneinwirkung festgestellt.



Am 03.03.2022 gegen 03.10 Uhr wurde ein 35-jähriger Pkw-Fahrer in Neuerburg mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogentest verlief positiv, in seinem Fahrzeug wurde eine geringe Menge Marihuana sowie weitere Betäubungsmittel-Utensilien aufgefunden und sichergestellt.



Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 19.40 Uhr in der Römerstraße wurde bei einem 20-jährigen Pkw-Fahrer eine Drogeneinwirkung festgestellt.



Am 04.03.2022 gegen 01.50 Uhr erfolgte eine Verkehrskontrolle in Lüxem, ein Drogentest bei einem 47-jähriger Pkw-Fahrer verlief hier ebenfalls positiv.



Allen drei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt, ihnen jeweils eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.



