Gerolstein

Verkehrskontrolle mit Transporter-Fahrt aus mehreren Gründen gestoppt.

Am Nachmittag des 20.10.2021 stoppte eine Streife der Polizeiwache Gerolstein auf einem Parkplatz in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein einen Transporter zu einer Verkehrskontrolle.