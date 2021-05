Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt des motorisierten Zweiradverkehrs

In der Ortslage Oberscheidweiler wurden, bei teilweise sehr regnerischen und windigen Wetters, insgesamt 50 Motorräder und 5 Quads kontrolliert.

Zwei Motorradfahrer wurden wegen der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit angehalten – diese fielen jedoch jeweils moderat aus, sodass sie noch vor Ort verwarnt werden konnten.

Insgesamt kam es zu 3 Ordnungswidrigkeitsanzeigen (fehlende vordere Kennzeichen an Quad und Erlöschen der Betriebserlaubnis infolge technischer Veränderung) und 6 sonstigen Verwarnungen.

Weiter wurden 9 Mängelberichte wegen leichter Mängel an den mitgeführten Fahrzeugen ausgestellt.



