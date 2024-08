Verkehrsgefährdung L 53

Anzeige

Die geschädigte Verkehrsteilnehmerin befuhr die L53 in Fahrtrichtung Altrich, als ein anderer Verkehrsteilnehmer aus dem Gegenverkehr mit einem dunklen Fahrzeug ein anderes Fahrzeug überholte. Aufgrund des Überholmanövers musste die Geschädigte in den Straßengraben ausweichen, da es anderweitig zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen wäre.

Zeugen, insbesondere der Verkehrsteilnehmer, welcher von der bislang unbekannten Person überholt wurde, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter Tel.: 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-9260

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell