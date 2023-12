Verkehrsgefährdung durch überholendes Fahrzeug

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Ein in Richtung der Ortslage Arzfeld fahrendes Fahrzeug, welches als Baufahrzeug (Pritsche) beschrieben wird, überholte trotz bestehendem Gegenverkehr ein Fahrzeug, wodurch der im Gegenverkehr befindliche Fahrer ein Ausweichmanöver vollziehen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Anschließend entfernte sich das Baufahrzeug weiter in Richtung Arzfeld.



Nach bisherigem Ermittlungsstand sollen zu diesem Zeitpunkt mehrere Fahrzeuge in diesem Bereich unterwegs gewesen sein. Zeugen, insbesondere Personen, die zum Tatzeitpunkt die Örtlichkeit passierten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder via e-Mail über die Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



Polizeiinspektion Prüm

