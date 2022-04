Hillesheim

Verdacht des Verkehrsunfalls mit unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle

Am 22.04.2022 gegen 16:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen, einem weißen Renault Megane mit DAU-Kennzeichen die Selbst-Waschanlage in der Kölner Straße in Hillesheim.