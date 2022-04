Schönecken

Vandalismus an Schönecker Schule – Eingangstür der Sporthalle mit Stein eingeworfen

Am vergangenen Wochenende, Freitag, 22.04.2022 bis Montag, 25.04.2022, kam es zu einer Sachbeschädigungen an der Graf-Hartard-Schule in Schönecken.