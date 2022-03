Vandalismus an der Grillhütte in Gerolstein-Michelbach

In dem mutmaßlichen Zeitraum vom 01.03.22 bis 03.03.22 haben unbekannte Vandalen die Grillhütte in Gerolstein, OT Michelbach, erheblich beschädigt.

An der Grillhütte wurden sechs Kunststofffenster eingeschlagen sowie an einem daneben befindlichen Toilettengebäude/ Geräteschuppen vier Metalltüren mit einer Eisenstange beschädigt und eine Türklinke abgerissen. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf mindestens 2500,- Euro. Am Di., 01.03.22, gegen 18:50 Uhr, wurden verdächtige Geräusche gehört, die auf die Tat hindeuten könnten. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Daun, Tel.: 06592-96260, oder die Polizei in Gerolstein, Tel.: 06591-95260, entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Frank Spiegel, POK

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



