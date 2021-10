Bullay

Update zum Brand in Mehrfamilienhaus in Bullay

Am Sonntag, 31.10.2021 kam es gegen ca. 05:05 Uhr zu einem Gebäudebrand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Bullay in der Brautrockstraße (siehe Presseerstmeldung – Brand in Mehrfamilienhaus vom 31.10.2021 um 05:48 Uhr). Der Brand konnte mittlerweile durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden.