Unwetterlage

Die Beamt*innen, sowie die Straßenmeistereien und die Feuerwehren waren wegen umgestürzter Bäume im Einsatz.



Zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr kam es zu insgesamt 14 bei der Polizei bekannt gewordenen Einsätzen.

Hiervon 13 wegen umgestürzter Bäume, welche allesamt von der Fahrbahn geräumt werden konnten.



18:32 Uhr: L29, Büscheich – Salm



18:43 Uhr: L95, Laubach in FR Uersfeld

18:53 Uhr: L24, Gerolstein in FR Müllenborn

19:01 Uhr: B257, Daun in FR Darscheid

19:03 Uhr: L68, Stroheich in FR B421

19:10 Uhr: L91, Darscheid in FR Utzerath

19:14 Uhr: L68, Stroheich in FR Niederehe

20:04 Uhr: L16, Mürlenbach in FR Meisburg

20:23 Uhr: L26, Hillesheim in FR Wiesbaum

20:26 Uhr: B421, Oberehe in FR Zilsdorf

20:26 Uhr: L16, Mürlenbach – Salm

21:18 Uhr: B410, Pelm in FR Rockeskyll

21:24 Uhr: L70, Bongard in FR Kelberg



Im Stadtgebiet Daun werden mehrere Mülltonnen durch den Sturm umgestoßen.



Auf der B 257 zwischen Daun und Darscheid ereignete sich gegen 19:01 Uhr ein Verkehrsunfall aufgrund des umgestürzten Baums, glücklicherweise nur mit Sachschaden, als ein 26-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen beim seitlichen Vorbeifahren am umgestürzten Baum mit diesem kollidierte.

Es entstanden lediglich Kratzer im Lack.



Gegen 20:23 Uhr fiel ein Nadelbaum just in dem Moment auf die Fahrbahn der L 26 zwischen Hillesheim und Wiesbaum, als ein 23-jähriger Fahrzeugführer diese befuhr.

Er konnte nicht mehr bremsen und überfuhr mit seinem Fahrzeug die vor ihm auf die Fahrbahn fallende Baumkrone.

Es entstand auch hier glücklicherweise nur Sachschaden.



