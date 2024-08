Unter Drogeneinfluss und alkoholisiert in Wittlich unterwegs

In der Nacht von 13.08.2024 auf den 14.08.2024 führten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet mit dem Schwerpunkt Alkohol/Drogen im Straßenverkehr durch.

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa

Dabei konnten bei einem 37-jährigen Fahrzeugführer körperliche Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden.

Ihm wurde in diesem Zusammenhang eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Den Betroffenen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen einer Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel.



Bei einem anderen Fahrzeugführer konnte während der Verkehrskontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,85 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 17-jährige Betroffene wird sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten müssen.



