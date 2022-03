Daun

Unkraut abflämmen verursacht einen Brand

Ein 61-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Daun flämmt am 05.03.2022, gegen 16:50 Uhr, in Daun-Rengen mit einem Brenner das Unkraut ab. Aus Unachtsamkeit und aufgrund Funkenfluges gerät dabei eine angrenzende Hecke in Brand.