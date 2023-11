unklares Verkehrsereignis

Am 27.10.2023 gegen 12:55 Uhr kam es im Bereich der Augustiner Straße in Hillesheim im Bereich einer dortigen Arztpraxis zu einem bisher unklaren Verkehrsereignis.

Dort parkte der Fahrzeugführer eines dunklen Mini Cooper rückwärts aus, wodurch eine Fahrzeugführerin auf der Augustiner Straße ausweichen musste und mit einem dort am Straßenrand geparkten dunklen PKW kollidierte.



Nachdem die ausweichende Fahrzeugführerin gewendet hatte und zur Kollisionsstelle zurückkehrte, war der geparkte PKW nicht mehr vor Ort.



Derzeit steht nicht fest, ob es zu einem Schaden kam.



Jegliche Hinweise zum Sachverhalt dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



