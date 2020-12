Unfallzeugen gesucht

Am Dienstag, 15. Dezember, etwa 14:10 Uhr, bog eine Pkw-Fahrerin innerhalb der Ortslage Prüm von der Straße „Altenmarkt“ nach links in die Tiergartenstraße Richtung Hahnplatz ein.

Dabei kollidierte sie mit einem Verkehrszeichen, das mittig der Tiergartenstraße auf einer Verkehrsinsel eingebracht war.



Die Pkw-Fahrerin führte Beschwerde über den Fahrer eines von rechts kommenden, beigen Fahrzeugs. Dieser habe sich zwar auf der Vorfahrtsstraße befunden, sei aber mit so hoher Geschwindigkeit gefahren, dass sie ihn bei Einfahrt in die Tiergartenstraße noch nicht habe wahrnehmen können. Zur Vermeidung einer Kollision mit diesem Pkw habe sie eine Korrekturlenkung vornehmen müssen. Infolgedessen habe sie das Verkehrszeichen gestreift. An ihrem Pkw entstand erheblicher Sachschaden.



Die Polizeiinspektion Prüm ist auf der Suche nach Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und die Angaben zum Unfallgeschehen oder zu dem beigen Fahrzeug machen können.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

pipruem@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell