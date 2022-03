Unfallverursacher gesucht

Ein Pkw, welcher in Richtung Monzelfeld fuhr, musste einem überholenden Pkw, der in entgegengesetzter Rtg. fuhr, nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei kollidierte der ausweichende Pkw mit den Leitplanken.



Der überholende Pkw fuhr anschließend einfach weiter.



Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den überholenden Pkw geben können. Laut Zeugen soll es sich hierbei um einen weißen Kombi, Fabrikat unbekannt gehandelt haben. Bei dem überholten Pkw soll es sich um einen silbernen SUV gehandelt haben.



Hinweise werden an die Polizei Bernkastel unter Tel.: 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel





Telefon: 06531-95270

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de



