Unfallverursacher flüchtig

Aufgrund der Spurenlage kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Unfallfallverursacher die Strecke bergauf fuhr und somit einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite bzw. der Front aufweisen dürfte. Es wurden entsprechende Fahrzeugteile vor Ort vorgefunden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Zell erbeten.



