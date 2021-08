Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Im Zeitraum vom 10.08.2021 22:00 Uhr bis zum 11.08.2021 13:30 ereignete sich im Holunderweg in Prüm in Höhe der Hausnr.

21 eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Opel Corsa. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Opel Corsa wurde an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt.



Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter Tel.: 06551-9420 oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.



