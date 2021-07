Unfallträchtiger Vormittag (06.07.21) bei Wind- und Regenschauern.

In Wiesbaum, Walsdorf, Darscheid, Gerolstein und 2x in Daun kam es dabei teilweise zu erheblichen Sach- bzw. Blechschäden.



In Darscheid, im Bereich der Hauptstraße (B 257), kam es gegen 09:00 Uhr aber leider auch zu einem Personenschaden, als eine die Straße überquerende ältere Dame mit Regenschirm in der Hand, im dichten Schauertreiben, mit einem kreuzenden PKW-Fahrer zusammenstieß. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Sichtverhältnisse wohl für beide Verkehrsteilnehmer erheblich eingeschränkt waren. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an. Durch die Kollision, insbesondere mit dem Außenspiegel des Fahrzeuges, erlitt die Seniorin eine Verletzung an der Hand, die sehr zeitnah im Krankenhaus versorgt werden musste, ansonsten war sie glücklicherweise wohlauf.



Zudem verzeichneten die Einsatzkräfte noch einen querliegenden Baum auf der K 63 bei Betteldorf und ein in die Fahrbahn ragendes Verkehrszeichen im Bereich Walsdorf. Hier wurde sodann die Straßenmeisterei Kelberg tätig. Nach Mittag beruhigten sich die Witterungsverhältnisse.



