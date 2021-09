Unfallflüchtiger Fahrradfahrer in Traben-Trarbach gesucht

Am Freitag, 10.09.2021, wurde gegen 08:45 Uhr im Bernkasteler Weg 11 in Traben-Trarbach ein dort geparktes Fahrzeug beschädigt.



Vermutlich streifte ein vorbeifahrender Radfahrer das Auto und kam hierbei zu Fall. Nach dem gestürztem Radfahrer soll sich eine Person erkundigt haben. Nachdem der Radfahrer wieder auf den Füßen war, verließen beide Personen wieder die Örtlichkeit.

Hinweise auf den Radfahrer sowie seinen Helfer bitte der Polizeiwache Traben-Trarbach, Tel. 06541/6270 oder per E-Mail an pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de melden.



