Unfallflucht – Zeugen gesucht

In der Zeit vom Mittwoch, 07.02.2024, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 08.03.2024, 15:00 Uhr kam es in der Straße „Am Bahnhof“ zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß dort aus ungeklärter Ursache mit einem dort geparkten Geländewagen zusammen. Am Geländewagen entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Verursacher des Unfalls entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Wittlich sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise an die PI Wittlich 06571/926-0.



