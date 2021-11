Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am 04.11.2021 kam es n der Trierer Landstraße 7a auf dem Parkplatz der dortigen Volksbank in Wittlich zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.



Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug dort gegen 18:30 Uhr und verließ dann die Örtlichkeit und kehrte gegen 23:30 Uhr wieder zurück. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen Schaden am Pkw fest und fand an ihrer Windschutzscheibe lediglich einen handgeschriebenen Zettel eines Unfallzeugen. Demnach soll sich der Unfall wohl gegen 20:40 Uhr ereignet haben. Die Notiz enthielt neben der Unfallzeit noch eine Beschreibung der Unfallverursacherin.

Die Polizeiinspektion Wittlich sucht den Verfasser der Notiz sowie eventuell weitere Zeugen des Unfalls.



Rückfragen bitte an:



Jennifer Kilvanya, PK'in

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





