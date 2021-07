Bitburg

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am Freitag, 23.07.2021, kam es gegen 10.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Prälat-Benz-Straße, Höhe Haus Nr. 35, in Bitburg. Ein am Fahrbahnrand abgestellter blauer Opel Corsa wurde durch einen schwarzen Audi A 3 beschädigt.