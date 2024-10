Wittlich

Unfallflucht Parkplatz Viehmarkt

Am 10.10.2024 wurde im Zeitraum von 06 bis 14 Uhr auf dem Viehmarktparkplatz in der Schloßstraße in 54516 Wittlich ein parkender PKW Fiat durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt.