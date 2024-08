Unfallflucht Neuerburg, REWE Parkplatz

Am 17.08.2024 zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Neuerburg (Wabecostraße 5, 54673 Neuerburg) zur Kollision eines unbekannten Fahrzeuges mit einem geparkten PKW (Opel Astra, schwarz, amtliches Kennzeichen BIT-MC 216).

Anzeige

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Ein unbekannter Zeuge sprach die Halterin des Opel an und gab an, bei dem unfallverursachenden Fahrzeug habe es sich um ein silbernes Fahrzeug gehandelt. Die Fahrerin gab an, der Zeuge habe Englisch gesprochen.

Der unbekannte Zeuge, sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf Twitter: #BitBürgerpolizei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell