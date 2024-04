Unfallflucht nach Spiegel-Spiegel Kollision

Anzeige

Hierbei überholte ein Transporter einen Fahrradfahrer und kollidierte mit einem entgegenkommenden kleineren Transporter. Der kleine Transporter entfernte sich anschließend ohne anzuhalten vom Unfallort.

Der Fahrradfahrer blieb im Anschluss an den Unfall noch kurz vor Ort, um mit dem Unfallverursacher zu sprechen, befand sich jedoch bei Eintreffen der Polizei nicht mehr an der Unfallstelle.



Ebendieser Fahrradfahrer sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850, in Verbindung zu setzen.



