Unfallflucht nach Spiegelkollision

Prüm (ots).



Am heutigen Tage gegen 14:00 Uhr kam es auf der St.-Vither-Straße in Höhe Hausnummer 57 (Fastfood-Restaurant) zu einer Spiegel-Spiegel-Kollision zweier PKWs.

Ein Fahrzeugführer entfernte sich mit seinem silberfarbenen PKW ohne eine Schadensregulierung einzuleiten in Richtung Pronsfeld.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



