Unfallflucht mit Traktor

Am Freitag, den 08.10.2021, gegen 20:30 Uhr, ist es auf der K 170 zwischen der B 410 und Schwirzheim zu einem Verkehrsunfall mit Flucht gekommen.

Die Geschädigte befuhr die Strecke in Richtung Schwirzheim. Ca. 100 Meter vor dem Bahnübergang habe der entgegenkommende grüne Traktor mit gelben Felgen der Marke John Deer mit seinem Schwader den linken Seitenspiegel der Geschädigten, sowie die linke Fahrzeugseite touchiert. Sowohl Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können als auch der Verursacher selbst werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.



Polizei Prüm



Telefon: 06551-9420

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



