Unfallflucht in Waxweiler

Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Waxweiler (ots).



Am Donnerstag den 22.01.2024 kam es, in der Zeit zwischen 07:00 und 16:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Trierer Straße, 54649 Waxweiler, auf Höhe der Hausnummer 13.

Der Spiegel eines am Straßenrand geparkten, silbergrauen PKW, wurde zerstört. Darüber hinaus wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell