Salmtal

Unfallflucht in Salmtal-Dörbach

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Verkehrsunfall mit Flucht in Salmtal-Dörbach Am Freitag, 24. Mai 2024, ereignete sich in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 20:45 Uhr in der Straße „Vor den Gruben“, vor dem dortigen Seniorenheim ein Verkehrsunfall mit Flucht.