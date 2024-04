Gerolstein

Unfallflucht in Gerolstein, Sarresdorfer Straße

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Symbolbild Polizei

Am 17.04.2024, in der Zeit von 11:50 Uhr bis 13:30 Uhr, parkte ein PKW (schwarzer SUV) auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein.