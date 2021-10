Wittlich

Unfallflucht in der Friedrichstraße in Wittlich

Verkehrsunfall mit Flucht in der Friedrichstraße in Wittlich Am Donnerstag, 28. Oktober 2021, ereignete sich in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 10:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz einer Kfz-Werkstatt in der Friedrichstraße 4a in Wittlich.