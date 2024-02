Unfallflucht in Brimingen

Am 09.02.2024 gegen 08:45 h wird der Polizeiinspektion Bitburg eine Unfallflucht in der Ortslage Brimingen mitgeteilt.

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der unbekannte Unfallverursacher in der Zeit vom 08.02.2024, 19:00h bis 09.02.2024, 08:30h in der Straße „Im Lachergarten“ aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Anschließend touchierte der unbekannte Unfallverursacher eine als Grundstückbegrenzung dienende Hecke, überfuhr ein angrenzendes Straßenschild und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund aufgefundener Trümmerteile, dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Ford gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der 06561-96850 mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell