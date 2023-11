Unfallflucht im Bergweilerweg

Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa



Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte das zur Zeit flüchtige Fahrzeug aus Fahrtrichtung Wittlich-Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Bergweiler gefahren und aus bislang ungeklärter Ursache mit einem am linken Fahrbahnrand abgestellten PKW kollidiert sein.

Der PKW wurde hierdurch massiv beschädigt, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass das flüchtige Fahrzeug über einen ebenso erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugseite verfügt.



Etwaige Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem unfallflüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter 06571 926-0 mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.



