Wittlich

Unfallflucht auf Tankstellengelände

Am 24.12.2023 wurde im Zeitraum von 11:00 bis 19:00 Uhr ein roter PKW des Herstellers Nissan auf dem Gelände der B-Station in der Friedrichstraße 66 in 54516 Wittlich vermutlich durch einen weiteren PKW auf der Beifahrerseite beschädigt.