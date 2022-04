Unfallflucht auf REWE-Parkplatz Zeugen gesucht

Am Freitag, dem 22.04.2022, kam es im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Prüm.

Dabei wurde ein silberfarbener VW Up! , der auf einem der vorderen Parkplätze am Fahrradweg stand, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der / die bislang noch unbekannte Fahrzeugführer*in entfernte sich im Anschluss an die Kollision unerlaubt vom Unfallort.

Potentielle Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Prüm zu wenden.



Telefon: 06551-9420



E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell