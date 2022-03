Unfallflucht auf der BAB 48 von Ulmen in Richtung Daun

Am 18.03.2022 gegen 21:18 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeuggespann, Zugfahrzeug (SUV) und Anhänger die BAB 48 von Ulmen in Richtung Daun.





Hier verlor er aufgrund mangelnder Ladungssicherung einen Teil seiner geladenen Steine vom Anhänger, welche auf der Motorhaube und der Frontscheibe des Fahrzeuges einer dahinterfahrenden 29-jährigen Verkehrsteilnehmerin aus dem Bereich der VG Daun einschlugen.



Es entstand glücklicherweise nur geringer Sachschaden im Bereich von geschätzten 500EUR. Der Unfallverursacher setze seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Am Zugfahrzeug, einem sogenannten SUV, vermutlich der Marke Mercedes-benz in dunkelblau soll ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk „PRÜ“ angebracht gewesen sein.



Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



