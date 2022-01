Unfallflucht auf dem Parkplatz „Kurfürstenplatz“ in Wittlich

Am Dienstag, dem 11.01.2022, kam es zwischen 11:00 und 11:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf dem Parkplatz „Kurfürstenplatz“ in Wittlich.

Der Geschädigte parkte seinen grauen Personenkraftwagen auf dem Parkplatz und verließ die Örtlichkeit. Beim Zurückkehren zu seinem Fahrzeug konnten Beschädigungen an der Stoßstange festgestellt werden. Mitunter wurde eine rote Verkratzung dokumentiert.



Da zur Mittagszeit reger Personenverkehr auf dem Parkplatz herrscht, erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden an die Polizei Wittlich unter der Telefonnummer 06571 9260 erbeten.



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-9260





