Wittlich

Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes

Am 22.12.2023 wurde im Zeitraum von 15:45 bis 16:00 Uhr ein schwarzer PKW des Herstellers Audi auf dem Gelände des Drogeriemarktes in der Römerstraße in Wittlich, vermutlich durch einen weiteren PKW, auf der Beifahrerseite beschädigt.