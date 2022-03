Unfallflucht auf dem Parkplatz des EDEKA-Markts in Kelberg

Am Samstagvormittag, gegen 09:40 Uhr, parkte die spätere Geschädigte ihren dunkelfarbenen Pkw Dacia auf dem Parkplatzgelände des EDEKA-Markts in Kelberg nahe der zweiten, neu angelegten Ein-/Ausfahrt und ging zum Einkaufen.

Als sie gegen 10:10 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte musste sie eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite feststellen, welche vom Fahrzeugheck bis zur Fahrertür verlief und den Lack beschädigte. Der oder die Verursachende entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise auf den oder die Unfallverursachende(n) geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer: 06592 9626-0 oder per Mail an: pidaun@polizei.rlp.de



