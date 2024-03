Wittlich

Unfallflucht am Schwimmbad Wittlich

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Verkehrsunfall mit Flucht am Parkplatz am Schwimmbad in Wittlich Am Sonntag, 03. März. 2024, in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 16:45 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz am Schwimmbad in Wittlich ein Verkehrsunfall mit Flucht.