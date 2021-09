Prüm

Unfallflucht

Am 24.09.2021 wurde in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr ein silberner Pkw VW Polo auf dem Parkplatz der Realschule Plus in Prüm durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Beifahrerseite beschädigt (Außenspiegel sowie hintere rechte Tür).