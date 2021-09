Unfallflucht

Am Montag, den 13.09.2021, ereignete sich um 13:05 Uhr ein Auffahrunfall auf der B 410 zwischen Watzerath und Niederprüm in Fahrtrichtung Niederprüm.

Auslöser für diesen Unfall war ein Überholmanöver eines dunklen Audi, vermutlich Modell A3, obwohl Gegenverkehr herrschte. Der Audi entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und blieb unerkannt. Er befuhr die B 410 in Fahrtrichtung Watzerath. Die Polizei Prüm bittet um sachdienliche Hinweise, gerade in Bezug auf den überholten Verkehrsteilnehmer, die zur Ermittlung des Audi-Fahrers führen. Sie können die Polizei Prüm telefonisch unter der Nummer 06551/942-0 oder per Mail an pipruem@polizei.rlp.de erreichen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm



06551/942-0

pipruem@polizei.rlp.de



