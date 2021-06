Unfallflucht

Die geschädigte Pkw-Fahrerin befuhr am gestrigen Freitag gegen 12:00 Uhr die K63 aus Betteldorf kommend in Richtung Walsdorf-Zilsdorf.

Ihr entgegen kamen ein rotfarbener Lkw und zwei Pkws dahinter. Die geschädigte Pkw-Fahrerin erkannte den Lkw bereits aus der Ferne und verlangsamte ihre Geschwindigkeit aufgrund der schmalen Fahrbahnbreite der K63. Zusätzlich steuerte sie ihren Pkw möglichst weit nach rechts. Der Lkw passierte die Geschädigte problemlos. Der erste Pkw hinter dem Lkw fuhr jedoch zu weit links und touchierte mit dem linken Außenspiegel den linken Außenspiegel der Geschädigten, woraufhin Sachschaden entstand. Der verursachende Pkw fuhr einfach weiter in Richtung Betteldorf



Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Daun, 06592 9626-0, in Verbindung zusetzen.



