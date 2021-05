Gerolstein

Unfallflucht

Am gestrigen Donnerstagnachmittag, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr, stellte der spätere Geschädigte seinen Pkw Hyundai Am Sportfeld 1 in Gerolstein ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugfront fest.