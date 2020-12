Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 08:51 Uhr

Unfallflucht

Bitburg / Metterich (ots) – In der Nacht von letzten Samstag auf Sonntag befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Bitburger Straße in der Ortslage Metterich in Fahrtrichtung B 50. Ausgangs der Ortslage fuhr der Unbekannte gegen die dort auf der Fahrbahn montierten baulichen Verengung und beschädigte diese und eine Warnbake.