Prüm

Unfallfahrer flüchtet von der Unfallstelle

Am Mittwoch 14.10.2020 in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr kam in der Oberbergstraße in Prüm zu einem Verkehrsunfall.