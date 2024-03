Unfallbeteiligter in Prüm gesucht

Am Montag, den 25.03.2024, kam es im Bereich des Hahnplatzes in Prüm auf Höhe der dortigen Postfiliale zu einem Verkehrsunfall.

Der

Unfallverursacher parkte nach seinen Angaben aus einer dortigen Parklücke in

Queraufstellung zur Fahrbahn rückwärts aus. Hierbei übersah er den hinter ihm am

gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten PKW und kollidierte mit diesem. Der

Unfallgegner stieg wenige Minuten später in sein Fahrzeug und entfernte sich,

ohne den entstandenen Schaden bemerkt zu haben.



Der unbekannte Unfallbeteiligte oder auch Zeugen, die Hinweise zu dem

Geschädigten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in

Prüm (Tel.: 06551-9420 oder E-Mail.: pipruem@polizei.rlp.de) zu melden.



