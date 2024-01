Unfallaufnahme mit Überraschungen

Am 13.01.2024, gg. 12.45 Uhr, wurden Beamte der Polizeiinspektion Wittlich zu einem Verkehrsunfall in die Kurfürstenstraße der Stadt Wittlich entsandt, da sich dort bei der Ausfahrt eines Supermarkts ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignet habe.

Vor Ort stellte sich zunächst heraus, dass der 28jährige Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei weiteren Überprüfungen erhärtete sich zudem der Verdacht, dass er unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln stand, weshalb er zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht wurde.

Da er letztlich auch noch per Haftbefehl gesucht war, wurde er vorläufig festgenommen, konnte eine Verbringung in die Justizvollzugsanstalt jedoch wenig später gegen die Bezahlung eines niedrigen, vierstelligen Geldbetrags abwenden.



