Unfall verursacht und geflüchtet

Am 27.12.2023 gegen 22:10 Uhr kam es in Bad Bertrich in der Kirchstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welchem der Verursacher von der Unfallstelle flüchtete.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Unfallverursacher die Kirchstraße bergabwärts in Richtung Kurfürstenstraße. In der scharfen Linkskurve schnitt dieser die Kurve und veranlasste eine entgegenkommende PKW-Fahrerin zurückzusetzen, damit beide Fahrzeuge nicht kollidierten. Die Fahrerin des PKWs touchierte dabei eine Hauswand. Bei dem Unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen roten Kombi.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.



