Unfall mit verletztem Zweiradfahrer nach Überholmanöver

Ein 16-jähriger Fahrer, der in Richtung Hetzerath unterwegs war, musste mit seinem Leichtkraftrad aufgrund eines entgegenkommenden weißen PKWs nach rechts ausweichen. Vorausgegangen war ein Überholmanöver des weißen PKWs.

Aufgrund des Ausweichens kam das Leichtkraftrad mit dem Vorderreifen auf den Grünstreifen und überschlug sich in der Folge. Der Fahrer wurde leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Der weiße PKW setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.



